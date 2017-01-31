В Бельгии февраль будет месяцем трезвости

Около 100 тысяч бельгийцев пообещали не пить алкоголь в феврале

Более 83 тысяч жителей Бельгии добровольно связали себя обязательством полностью отказаться от алкогольных напитков в течение всего февраля. Тем самым они решили поддержать акцию в поддержку здорового образа жизни и отказа от избыточного потребления алкоголя, организованную фондом борьбы с раковыми заболеваниями, сообщила во вторник телерадиокомпания RTBF.

Для того чтобы стать участником акции, желающим было предложено пройти соответствующую регистрацию на сайте фонда.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Бельгии отмечен самый высокий среди стран Западной Европы показатель потребления алкогольных напитков – 12,6 литра в год на душу населения в возрасте старше 15 лет.

По информации RTBF, алкогольные напитки потребляют восемь из десяти жителей Бельгии, при этом каждый второй не ограничивается 10 бокалами в неделю.

Статистика свидетельствует, что бельгийские женщины в среднем ежедневно выпивают более двух бокалов алкоголя, мужчины – более трех. При этом каждый третий представитель сильного пола в возрасте более 55 лет потребляет алкоголь каждый день и в избыточных дозах. Чрезмерное увлечение спиртными напитками является причиной ежегодной преждевременной смертности 6% жителей Бельгии, отмечала в этой связи газета Derniere heure.

По данным специалистов, не менее 10% жителей Бельгии, население которой составляет 11,3 миллиона человек, потребляют алкоголь в избыточном количестве. При этом лишь 12% жителей королевства, испытывающих проблемы с алкоголем, обращаются к врачам и получают надлежащую медицинскую помощь.