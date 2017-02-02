Ликвидатор бен Ладена выпустит книгу воспоминаний

Бывший военнослужащий спецназа США Роберт О’Нил утверждает, что лично застрелил главаря «Аль-Каиды»

Бывший военнослужащий спецназа США SEAL Роберт О’Нил, утверждающий, что лично ликвидировал главу террористической группировки «Аль-Каида» Усаму бен Ладена, выпустит книгу воспоминаний о своей деятельности, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщило издательство Scribner, книга «Оператор» (The Operator) увидит свет 25 апреля и станет «живым рассказом» о карьере, включающей около 400 заданий, и в том числе знаменитый рейд, в ходе которого был ликвидирован главарь «Аль-Каиды».

Усама бен Ладен был уничтожен в мае 2011 года на окраине пакистанского города Абботабад в ходе операции американского спецназа. По завершении экспертиз тело главы «Аль-Каиды» в обстановке строжайшей секретности было захоронено в море.

В 2014 году 38-летний О’Нил заявил в СМИ, что лично застрелил бен Ладена в мае 2011 года в ходе проведенной операции.