УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Неизвестные расстреляли лебедей Елизаветы II (фото)

0

Британская королева считается официальной покровительницей лебедей

Живущих в Темзе птиц обстреляли два раза за последние несколько дней

В Виндзоре неизвестные расстреляли лебедей британской королевы Елизаветы II, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что живущих в Темзе лебедей обстреляли два раза за последние несколько дней. В результате атак погибли четыре птицы, еще двух пришлось усыпить ветеринарам, около 10 были ранены, но получили серьезнейшие травмы. Сейчас их оперируют лучшие ветеринары королевства.

По предварительным данным, нападавшие использовали ружье.

Полиция проводит операцию по поиску злоумышленников. На берегу Темзы рядом с резиденцией королевы установлены таблички о проведении полицейской операции.

Британские СМИ назвали нападения «отвратительными и трусливыми».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Виндзор, Елизавета II, королева, лебеди, Темза

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В Крыму стая лебедей примерзла ко льду на озере

В Крыму стая лебедей примерзла ко льду на озере

"> Фейковый аккаунт ВВС в Twitter похоронил королеву Англии

Фейковый аккаунт ВВС в Twitter похоронил королеву Англии

"> В Херсонской области спасли стаю примерзших ко льду лебедей

В Херсонской области спасли стаю примерзших ко льду лебедей

"> Спасатели рассказали, как спасли лебедя из ледяного плена (ФОТО)

Спасатели рассказали, как спасли лебедя из ледяного плена (ФОТО)

Новости партнеров

На Донбасі активісти заблокували залізницю
777532Ветерани і активісти перекрили залізничний переїзд поблизу міста Бахмут, що на Донеччині. Про це повідомили на сторінці групи Штаб блокади торгівлі з
Україна отримала безвізовий режим зі ще однією країною
fullsizeФедерація Святого Кристофера (Сент-Кітс) і Невіс скасувала візи для жителів України. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС у Facebook. Так, громадяни України

Последние новости

21:58

Телефон Гитлера выставят на аукцион (фото)

21:34

На чиновников, разворовавших деньги для Охматдета, завели уголовное дело

21:03

Неизвестные расстреляли лебедей Елизаветы II (фото)

20:51

Украина построит новый корвет для ВМС

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

В какие условия проживания эвакуируют жителей Авдеевки

В какие условия проживания эвакуируют жителей Авдеевки »

Харьков

Состояние пострадавшей во взрыве в Слобожанском стабилизировалось

Состояние пострадавшей во взрыве в Слобожанском стабилизировалось »

Одесса

Одесситы собрали 7 тонн продуктов и медикаменты для Авдеевки (ФОТО)

Одесситы собрали 7 тонн продуктов и медикаменты для Авдеевки (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.