Неизвестные расстреляли лебедей Елизаветы II (фото)

Живущих в Темзе птиц обстреляли два раза за последние несколько дней

В Виндзоре неизвестные расстреляли лебедей британской королевы Елизаветы II, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что живущих в Темзе лебедей обстреляли два раза за последние несколько дней. В результате атак погибли четыре птицы, еще двух пришлось усыпить ветеринарам, около 10 были ранены, но получили серьезнейшие травмы. Сейчас их оперируют лучшие ветеринары королевства.

По предварительным данным, нападавшие использовали ружье.

Полиция проводит операцию по поиску злоумышленников. На берегу Темзы рядом с резиденцией королевы установлены таблички о проведении полицейской операции.

Британские СМИ назвали нападения «отвратительными и трусливыми».