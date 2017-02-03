Лукашенко объяснил, почему не отменит смертную казнь

Президент Беларуси сослался на референдум 1996 года, на котором граждане государства проголосовали за сохранение смертной казни

На сегодняшней пресс-конференции в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не в его силах отменить смертную казнь, так как в стране по этому поводу ранее(1996год) проводился референдум, где 80,5% граждан государства поддержали сохранение этой высшей меры наказания.

Любопытно, что Беларусь - единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. И это называют основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.

«Что меня сдерживает? Во-первых, я не имею права отменить или ввести мораторий на применение смертной казни. У нас референдум прошел. Если бы этого референдума не было, я бы как-то думал», — сказал Лукашенко на пресс-конференции в Минске.

Также президент Беларуси высказал предположение, что введению смертной казни скоро придет и Европа.

«Не торопитесь, скоро и Европа к этому придет. А вообще я им часто, европейцам, говорю: слушайте, давайте начнем с Америки, и вы их заставите отменить смертную казнь и других, у кого вы большие деньги берете, с кем вы обнимаетесь. Давайте с них начнем. Вот они — двойные стандарты», — заявил президент Белоруссии.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Беларусь будет судится с Россией из-за нефти.