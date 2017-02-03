Президент Анголы покидает пост после 38 лет правления

Впервые с 1979 года Анголу возглавит новый президент
Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш покидает свой пост после 38 лет правления и не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2017 году
О том, что он не будет принимать участие в президентских выборах душ он сообщил еще в прошлом году.
Кандидатом от правящей партии «Народное движение за освобождение Анголы» станет министр обороны страны Жоао Лауренцо.
Сантуш останется во главе партии и сохранит возможность назначать депутатов парламента и чиновников на высшие посты в армии и полиции.
Как сообщали «Комментарии», Сантуш является президентом Анголы с 1979 года. Его дочь возглавляет нефтяную компанию Sonangol и является самой богатой женщиной Африки и первой женщиной-миллиардером на континенте.
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Источник: «Reuters»,
Теги: Ангола, Жозе Эдуарду душ Сантуш, президент, президентские выборы
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