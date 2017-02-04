Российское посольство обстреляли из минометов

Вчера и сегодня посольство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Огонь велся прицельно из района Джобар. Одна из мин взорвалась на территории посольского комплекса между офисными и жилыми зданиями, другая - в 20 метрах от главного въезда в посольство.
Жертв нет, но нанесен материальный ущерб.
«Принципиальная линия РФ на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена», - заявили в дипведомстве России.
В Кремле рассчитывают, что международное сообщество надлежащим образом отреагирует на опасную провокацию террористов.
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