В Румынии четверть миллиона человек вышли на улицы

Граждане страны выступают против постановления, которое декриминализует ряд преступлений и позволяет многим коррупционерам избежать ответственности

В ряде румынских городов в ночь на субботу, 4 февраля, прошли массовые демонстрации против правительственных постановлений об амнистии и декриминализации должностных преступлений. В акциях протеста приняли участие около 250 тыс. человек.

Крупнейшая демонстрация прошла в Бухаресте, на ней присутствовало около 100 тыс. человек. Отметим, что акции протеста продолжаются уже четвертый день подряд, начиная с вечера принятия спорных поправок в Уголовный кодекс.

Как сообщали «Комментарии», жители страны не согласны с принятым антикоррупционным постановлением, которое декриминализует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 000 леев (47 800 долларов).

Напомним, Еврокомиссия 1 февраля выступила с жестким предупреждением правительству Румынии за принятое постановление и подчеркнула необходимость необратимого прогресса в борьбе с коррупцией.

2 февраля президент Румынии Клаус Йоханниса обжаловал в Конституционном суде постановление правительства и призвал Кабинет министров отменить этот документ.

По всей стране проходят сейчас акции протеста, в среду в Румынии прошли самые массовые за последние 25 лет протесты, в которых приняли участие до 300 тысяч человек.