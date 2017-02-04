Скоро сутки на Земле будут длиться 25 часов

Вращение Земли достаточно медленное и со временем оно еще замедлится

Астрофизик Джиллиан Скаддер, сообщила о том, что через несколько сотен миллионов лет сутки на Земле будут длиться 25 часов.

По ее словам, увеличение суток на Земле зависит от скорости ее вращения, на что влияет и Луна - спутник третьей от Солнца планеты. Вращение нашей планеты достаточно медленное, но со временем оно еще замедлится.

«За последние 100 лет Земля замедлила свое вращение на 0,0014 секунды», - говорится в сообщении. Если это замедление вращения будет продолжаться и дальше, то ученые подсчитали, за сколько лет световой день Земли будет длиться 25 часов. Для того, чтобы до суток можно было добавить еще один час, необходимо будет ждать еще 180 миллионов лет», - отметили ученые.