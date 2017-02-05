Ветер остановил американскую горку высотой с 17-этажку

Спасателям пришлось эвакуировать 24 человека с «зависшего» аттракциона
В Абу-Даби (ОАЭ) в парке аттракционов Ferrari World с американской горки высотой в 17-этажный дом эвакуировали 24 человека.
Сообщается, что из-за сильного ветра аттракцион неожиданно остановился на середине подъема - таким образом сработал защитный механизм. Инцидент произошёл на аттракционе Flying Aces, который был открыт в 2016 году и стал рекордсменом по самой высокой «перевёрнутой петле» - ее высоту приравнивают к 17 этажному дому.
Известно, что спасателям понадобились по 3,5 минуты на спасение каждого пассажира. Аттракцион закрыт на техобслуживание.
Ранее "Комментарии" писали о том, что медикам известно, от каких недугов лечат американские горки.
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Теги: Абу-Даби, американские горки, аттракцион, спасатели, эвакуация
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