В Китае трехлетнюю кроху достали из-под поезда метро (видео)

На помощь упавшему на релься ребенку бросились взрослые и общими усилиями спасли ребенка
Едва не закончился трагедией инцидент, случившийся на одной из станций китайского метро. Трехлетняя девочка упала на рельсы между поездом и платформой. ЧП оказалось записанным на камеру слежения. На видеозаписи виден момент падения и то, как быстро отреагировали окружающие на случившееся ЧП. Люди сразу же бросились на помощь ребенку, а один из сотрудников станции дал сигнал задержать отправление поезда. Мужчинам удалось поднять ребенка с рельсов на платформу.
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