Снегопады в Афганистане убили 38 человек

На Афганистан обрушились мощные снегопады

В Афганистане жертвами схода лавин после сильных снегопадов за последние три дня стали по меньшей мере 38 человек. Также насчитывается 20 пострадавших. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как заявил представитель министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Омер Мохаммади, в 22 провинциях страны прошли сильные снегопады, в результате разрушено 20 жилых домов.

Из-за стихии затруднено движение на нескольких главных магистралях страны, а заблокированными снегом оказались около 250 автомобилей и автобусов. На место ЧП направлены силы полиции и военнослужащие.

Ранее "Комментарии" писали о том, что медики выяснили, как снегопады влияют на здоровье.