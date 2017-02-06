Кругосветное путешествие и два рекорда

Путешествие обошлось в более, чем 200 тысяч долларов, спонсоров путешественница находила во время пути

Все страны мира за 18 месяцев и 26 дней объехала 27-летняя американка Кассандра Де Пеколь. Об этом сообщает издание Seeker.

В результате женщина установила два мировых рекорда – оказалась первой женщиной в истории, объехавшей все 195 стран мира, и первым человеком, который справился с этой задачей настолько быстро. Прежний рекордсмен, американский профессор Или Лю потратил на это три года, три месяца и шесть дней.

Путешествие вокруг света началось в июле 2015 года, а закончилось 2 февраля 2017 года.

В среднем на посещение одного государства у туристки уходило от двух до пяти дней. Во время своих поездок она выступала с презентациями и встречалась со студентами и представителями властей. Следует отметить, что не все визиты обходились без происшествий. В Перу на такси, в котором ехала путешественница, напали вооруженные грабители. В Бахрейне и Ливии ее заподозрили в работе на ЦРУ. На Гренаде Де Пеколь приняли за наркокурьера, но отпустили после проверки найденных в багаже лекарств и витаминов.

Поездка Де Пеколь обошлась более чем в 200 тысяч долларов. Все это время американку финансово поддерживали ранее незнакомые ей люди. По ее словам, всех своих спонсоров она находила уже во время путешествия.

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