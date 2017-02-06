НАТО призывало Порошенко реформировать СБУ »

НАТО ждет, что президентом вскоре будет утверждена концепция реформы Службы безопасности Украины.
Об этом заявил руководитель представительства НАТО в Украине Александр Винников.
«Сотрудничество, которое у нас есть с СБУ очень ценное, и оно привело к результатам. Это концепция реформы СБУ, которая была завершена в июле прошлого года. НАТО ожидает утверждения этой концепции президентом в недалеком будущем», - сказал Винников.
Он также рассказал о том, что из себя предоставляет реформа.
«Реформа предусматривает создание новых механизмов, а международный опыт обсуждался с представителями СБУ. В частности рассматривается опыт Норвегии»,- сказал он.
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Источник: «РБК-Украина»,
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