НАТО призывало Порошенко реформировать СБУ »

НАТО ждет, что президентом вскоре будет утверждена концепция реформы Службы безопасности Украины.

Об этом заявил руководитель представительства НАТО в Украине Александр Винников.

«Сотрудничество, которое у нас есть с СБУ очень ценное, и оно привело к результатам. Это концепция реформы СБУ, которая была завершена в июле прошлого года. НАТО ожидает утверждения этой концепции президентом в недалеком будущем», - сказал Винников.

Он также рассказал о том, что из себя предоставляет реформа.

«Реформа предусматривает создание новых механизмов, а международный опыт обсуждался с представителями СБУ. В частности рассматривается опыт Норвегии»,- сказал он.