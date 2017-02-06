Спустя три года после аннексии, аэропорт «Симферополь» возобновил работу

Авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании

«Аэропорт восстановил работу в штатном режиме. Уже приземлились четыре самолета. Сохраняются незначительные задержки рейсов на вылет», - заявил директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

Как сообщали «Комментарии», после аннексии Крыма в 2014 году крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины.