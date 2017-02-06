Турция депортирует жриц любви из стран СНГ

У некоторых из них обнаружены признаки ВИЧ, гепатита С, сифилиса и других венерических заболеваний

В результате спецоперации, проведенной турецкой полицией в гостиницах и увеселительных заведениях Силиври (район в провинции Стамбул на побережье Мраморного моря), по подозрению в занятии проституцией задержаны 84 женщины из стран СНГ. Все задержанные переведены в депортационный центр, откуда будут отправлены на родину, сообщает турецкое издание Haberler.

Среди выдворяемых из Турции оказались гражданки Молдовы, Украины, Беларуси, России, Узбекистана, Армении, Киргизии и Азербайджана, а также уроженки Грузии и Марокко, сообщает 9tv.co.il.

Сразу после задержания жрицы любви прошли медицинский осмотр. У некоторых из них обнаружены признаки ВИЧ, гепатита С, сифилиса и других венерических заболеваний.