Минобороны РФ увеличило заказы на надувные танки и самолеты

Надувные пневмомакеты различного вооружения используются для дезориентации разведки противника

Минобороны России и разработчики вооружения в прошлом году почти вдвое увеличили заказы средств имитации и маскировки военной техники, сообщил начальник отдела маркетинга и продаж продукции военного назначения компании «Русбал» Алексей Комаров.

По его словам, заказывается почти вся продукция, производимая их компанией – в том числе надувные пневмомакеты самолетов, танков и ракетных комплексов. Количество заказов за год увеличилось на 80%, сообщает Интерфакс.

Ранее в Минобороны сообщали, что для дезориентации разведки противника отрабатывается развертывание средств имитации – надувных пневмомакетов различного вооружения. Эта практика уже опробована РВСН.

В 2017 году Комаров ожидает рост заказов на средства маскировки и имитации, причем создается «совершенно новая техника маскировки и имитации инженерного вооружения».

Пневмомакет – это обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой каркас, который имитирует военную технику. «Пневмотанк» изготавливается примерно за три дня.