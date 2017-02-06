Минобороны РФ увеличило заказы на надувные танки и самолеты

Надувные пневмомакеты различного вооружения используются для дезориентации разведки противника
Минобороны России и разработчики вооружения в прошлом году почти вдвое увеличили заказы средств имитации и маскировки военной техники, сообщил начальник отдела маркетинга и продаж продукции военного назначения компании «Русбал» Алексей Комаров.
По его словам, заказывается почти вся продукция, производимая их компанией – в том числе надувные пневмомакеты самолетов, танков и ракетных комплексов. Количество заказов за год увеличилось на 80%, сообщает Интерфакс.
Ранее в Минобороны сообщали, что для дезориентации разведки противника отрабатывается развертывание средств имитации – надувных пневмомакетов различного вооружения. Эта практика уже опробована РВСН.
В 2017 году Комаров ожидает рост заказов на средства маскировки и имитации, причем создается «совершенно новая техника маскировки и имитации инженерного вооружения».
Пневмомакет – это обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой каркас, который имитирует военную технику. «Пневмотанк» изготавливается примерно за три дня.
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Теги: вооружение, пневмомакет, самолеты, танки
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