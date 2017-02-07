В Пакистане смертник подорвал полицейский участок

В результате атаки два постовых полицейских получили ранения
Как минимум два полицейских получили ранения в результате атаки террориста-смертника на полицейский участок в Пакистане.
Как пишет газета Dawn, нападение было совершенно 7 февраля в провинции Хайбер-Пахтунхва в округе Банну на северо-западе страны. Неизвестный, управляя начиненной взрывчаткой машиной, резался в ворота полицейского участка. В результате взрыва получили ранения двое полицейских, находившихся на посту. Сам террорист погиб.
Пока ни одна действующая в Пакистане группировка не заявила об ответственности за взрыв.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Германии на потенциальных террористов оденут электронные браслеты.
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