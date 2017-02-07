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Мир

В Пакистане смертник подорвал полицейский участок

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Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв

В результате атаки два постовых полицейских получили ранения

Как минимум два полицейских получили ранения в результате атаки террориста-смертника на полицейский участок в Пакистане.

Как пишет газета Dawn, нападение было совершенно 7 февраля  в провинции Хайбер-Пахтунхва в округе Банну на северо-западе страны. Неизвестный, управляя начиненной взрывчаткой машиной, резался  в ворота полицейского участка. В результате взрыва получили ранения двое полицейских, находившихся на посту. Сам террорист погиб.

Пока ни одна действующая в Пакистане группировка не заявила об ответственности за взрыв.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Германии на потенциальных террористов оденут электронные браслеты.

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Теги: Пакистан, полиция, смертник, теракт

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