В Пакистане смертник подорвал полицейский участок

В результате атаки два постовых полицейских получили ранения

Как минимум два полицейских получили ранения в результате атаки террориста-смертника на полицейский участок в Пакистане.

Как пишет газета Dawn, нападение было совершенно 7 февраля в провинции Хайбер-Пахтунхва в округе Банну на северо-западе страны. Неизвестный, управляя начиненной взрывчаткой машиной, резался в ворота полицейского участка. В результате взрыва получили ранения двое полицейских, находившихся на посту. Сам террорист погиб.

Пока ни одна действующая в Пакистане группировка не заявила об ответственности за взрыв.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Германии на потенциальных террористов оденут электронные браслеты.