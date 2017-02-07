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Американский журналист извинится за слова о Путине-убийце в 2023 году

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Журналист извиняться за слова о Путине не намерен

Билл О´Райли сообщил, что сейчас работает над извинениями

Журналист Билл О´Райли, ведущий американского телеканала Fox News заявил, что не намерен в ближайшем будущем извиняться за свое высказывание в адрес президента России Владимира Путина. Об этом пишет  ВВС.

 "Я работаю над этим извинением, но оно может занять некоторое время. Возможно, вы захотите проверить, как оно, в районе... 2023 года», - пошутил журналист.

Напомним, что скандальное высказывание  журналиста прозвучало во время интервью с президентом США Дональдом Трампом. На вопрос Билл О´Райли о его отношении к российскому президенту Трамп ответил, что уважает Путина, как и многих людей, но тут же добавил, что «это не значит, что у меня со всеми хорошие отношения».

«Но он (Путин) убийца», - заявил тогда О´Райли.

«Убийц много. У нас тоже  много убийц. Вы думаете, что наша страна так уж и невинна?» - ответил Трамп и еще раз произнес свой предвыборный тезис  о том, что «с Россией лучше дружить, чем наоборот».

В свою очередь в Кремле высказывания О´Райли  посчитали недопустимыми и оскорбительными.

«Честно говоря, конечно, мы предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», - заявил вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Путин рассказал, для чего начался обстрел Авдеевки.

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Теги: журналист, извинения, Путин, США

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