Американский журналист извинится за слова о Путине-убийце в 2023 году

Билл О´Райли сообщил, что сейчас работает над извинениями
Журналист Билл О´Райли, ведущий американского телеканала Fox News заявил, что не намерен в ближайшем будущем извиняться за свое высказывание в адрес президента России Владимира Путина. Об этом пишет ВВС.
"Я работаю над этим извинением, но оно может занять некоторое время. Возможно, вы захотите проверить, как оно, в районе... 2023 года», - пошутил журналист.
Напомним, что скандальное высказывание журналиста прозвучало во время интервью с президентом США Дональдом Трампом. На вопрос Билл О´Райли о его отношении к российскому президенту Трамп ответил, что уважает Путина, как и многих людей, но тут же добавил, что «это не значит, что у меня со всеми хорошие отношения».
«Но он (Путин) убийца», - заявил тогда О´Райли.
«Убийц много. У нас тоже много убийц. Вы думаете, что наша страна так уж и невинна?» - ответил Трамп и еще раз произнес свой предвыборный тезис о том, что «с Россией лучше дружить, чем наоборот».
В свою очередь в Кремле высказывания О´Райли посчитали недопустимыми и оскорбительными.
«Честно говоря, конечно, мы предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», - заявил вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Путин рассказал, для чего начался обстрел Авдеевки.
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