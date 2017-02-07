В Кремле отреагировали на обещание журналиста из США просить прощение в 2023 году

Пресс-секретарь Путина заявил, что они терпеливые и готовы подождать до 2023 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова назвавшего Владимира Путина убийцей телеведущего канала Fox News Билла О´Рейли о том, что тот извинится за свое высказывание не раньше 2023 года.

«С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности. Это первое. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 23-й год и вернемся к нему с этим вопросом», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Россия привела в полную боевую готовность воздушно-космические войска.