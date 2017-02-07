Стало известно, сколько людей погибло при взрыве в Кабуле

Террорис-смертник подорвал себя на парковке у здания Верховного суда Афганистана
Прогремевший сегодня взрыв а столице Афганистана Кабуле унес жизни по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в силовых структурах.
Сообщается, что террорист-смертник подорвался на парковке возле Верховного суда Афганистана в конце рабочего дня, когда сотрудники покидали здание. На место взрыва прибыло большое число машин скорой помощи.
Ранее "Комментарии" писали о том, что обстрел Курдюмовки квалифицирован как теракт.
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Теги: Афганистан, взрыв, Кабул
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