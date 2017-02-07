Стало известно, сколько людей погибло при взрыве в Кабуле

Террорис-смертник подорвал себя на парковке у здания Верховного суда Афганистана

Прогремевший сегодня взрыв а столице Афганистана Кабуле унес жизни по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в силовых структурах.

Сообщается, что террорист-смертник подорвался на парковке возле Верховного суда Афганистана в конце рабочего дня, когда сотрудники покидали здание. На место взрыва прибыло большое число машин скорой помощи.

Ранее "Комментарии" писали о том, что обстрел Курдюмовки квалифицирован как теракт.