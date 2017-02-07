Совершен самый длинный авиаперелет в мире

Пассажиры авиакомпании Qatar Airways путешествуя из Катара в Новую Зеландию провели в воздухе семнадцать с половиной часов.

Протяженность рейса между Дохой (Катар) и Оклендом (Новая Зеландия) составляет 14,5 тысяч км. Длительность полета из катарской столицы в Окленд достигает 16 часов 10 минут, а в обратном направлении – 17 часов 30 минут. За это время они преодолели почти 15 тысяч километров и пересекли 10 часовых поясов.

Кроме того, за этот период они выпили более чем три тысячи стаканов напитков и съели тысячу порций еды.

Как сообщали «Комментарии», ранее рекорд по протяженности маршрута принадлежал компании Emirates. Самолеты рейса Дубай-Окленд преодолевают расстояние в 14,2 тысяч км.