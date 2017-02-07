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Мир

В США хотят запретить «родильный туризм»

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Сегодня любой ребенок, родившийся на территории США, становится гражданином страны вне зависимости от реального гражданства его родителей

Трамп намерен упразднить «гражданство по рождению»

Президент США Дональд Трамп намерен либо отдельным указом, либо дополнением к существующему об ограничении эмиграции, ввести запрет на birth tourism – роды в США с целью получить гражданство. Об этом пишут Вести.

Согласно Конституции Штатов, любой ребенок, родившийся на территории США, становится гражданином этой страны вне зависимости от реального гражданства его родителей, пишет US Herald. Отсюда и понятие anchor baby – «якорный ребенок» не только получает гражданство, но и дает право родителя остаться в стране, не имея гражданства.

Согласно последним исследованиям из каждых 12 новорожденных в США один рождается в «родильном туризме». За один год в Америке рождается не менее 295 тысяч «якорных детей». «В 2017 году таких детей может стать значительно меньше, если Трамп реализует проект такого указа», – отмечает издание.

Тема «якорных детей» для Америки отнюдь не нова и дискутируется со времен 14-й поправки к Конституции США, благодаря которой и начался «родильный туризм». За понятие «гражданство по рождению» последовательно выступают демократы. Республиканцы всегда называли указанную поправку правовой ошибкой. Эта поправка была принята в 1868 году, с целью уравнять в правах освобожденных рабов и их потомство.

Однако ранее республиканцы, даже находясь у руля власти, только декларировали «ошибочность» 14-й поправки к Конституции США. До реального указа, отменяющего birth tourism, дело еще ни разу не доходило. И тем не менее, как пишет издание, Дональд Трамп, по-видимому, настроен решительно.

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Теги: ребенок, США, Трамп, туризм

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