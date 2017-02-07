Монголов попросили скинуться для уплаты внешнего долга

Взносы принимают деньгами, золотом, украшениями и даже лошадьми

На сегодняшний день внешний долг Монголии составляет 580 млн. долларов, погасить облигации на такую огромную сумму банку развития страны необходимо уже в марте. Однако денег в казне нет. Испуганное правительство ведет переговоры о кредитах с Китаем и МВФ, но инвесторы не хотят давать денег стране-должнику. Поэтому необходимые средства монголы решили собрать пожертвованиями среди населения страны. Как сообщает издание UB Post, в качестве добровольных взносов принимают даже лошадей.

Заслуженный государственный экономист Монголии Буху Осоргарав создал «Благотворительный фонд» и попросил граждан внести вклад в оживление экономики государства, для этого он рекомендует всем жителям от 8 до 80 лет принести определенную сумму – в зависимости от возраста. Так, с восьмилетнего ребенка требуется взнос в размере, эквивалентном 0,4 доллара, а с людей в возрасте просят уже 81 доллар.

При этом отмечается, что деньги нести необязательно – фонд принимает золото, украшения и даже лошадей. Сам Буху пожертвовал на благо общества 40 тыс. долларов, золотое кольцо и небольшой табун.

Инициативу поддержали и многие представители монгольской элиты. В частности, один из председателей Великого государственного хурала страны сдал в казну заработную плату за три месяца.

И хотя премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат заявил, что решение проблемы внешнего долга уже найдено, он пообещал, что государство все равно с благодарностью примет помощь от патриотически настроенных граждан.