Два майдана Румынии: требуют отставки правительства и президента

В антиправительственной акции участвует порядка 10 тысяч человек, отставки президента требуют около тысячи граждан

Восемь дней в Румынии продолжаются протесты. На площади Виктория около 10 тысяч граждан выступают против нынешнего правительства. Основное требование протестующих – отставка правительства и проведение досрочных парламентских выборов.

А под президентским дворцом Котрочень участники другой акции протеста требуют отставки президента Клауса Йоханниса. Эта акция значительно скромнее антиправительственной – в ней участвуют около тысячи людей.

Напомним, на днях правительство Румынии утвердило экстренные постановления о внесении изменений в уголовное законодательство. Это и стало поводом для начала антиправительственных протестов. Их участники считают, что постановлениями правительство намеревалось узаконить взяточничество и коррупцию. В воскресенье, 5 февраля, постановления отменили, однако манифестанты продолжают акции протеста.

Во вторник, 7 февраля, президент Румынии Клаус Йоханнис выступил с обращением перед депутатами обеих палат парламента – Сената и Палаты депутатов. В своем выступлении президент призвал членов правящей коалиции к здравому смыслу, поиску оптимальных путей выхода из создавшейся кризисной ситуации, убеждая правительство сосредоточиться на решении насущных социально-экономических проблем, а не на смягчении уголовного законодательства.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Румынии четверть миллиона человек вышли на улицы.