Торнадо в США едва не повредил космический корабль

В Луизиане, которая пострадала сразу от шести торнадо расположен крупнейший сборочный комплекс НАСА

Сразу шесть обрушившихся на американский штат Луизиана торнадо привели к эвакуации 3,5 тысяч сотрудников сборочного комплекса НАСА, где создаются сверхмощная американская ракета SLS и космический корабль Orion, объект получил незначительные повреждения, но ракета не повреждена, сообщило НАСА. Об этом пишет РИА «Новости».

Известно, что сборочный комплекс «Мишу» расположен к востоку от Нового Орлеана в штате Луизиана и является крупнейшим объектом в составе НАСА.

«Оборудование тяжелой ракеты Space Launch System и корабля Orion в безопасности, повреждений также не получила баржа Pegasus, пришвартованная в «Мишу», — сообщило ведомство.

По предварительным данным, на территории комплекса НАСА повреждены по меньшей мере два здания, в том числе крыша главного производственного цеха и дополнительные постройки, а также около 200 припаркованных в комплексе автомобилей и прилегающие к нему трассы.

Ранее «Комментарии" писали о том, что космический грузовик «Прогресс МС-03» упал в Тихий океан.