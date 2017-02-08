Умер звезда сериала «Звездный крейсер «Галактика»

Причиной смерти артиста стал панкреатический рак

На 71-м году жизни скончался американский актер Ричард Хэтч

Хэтч известен по сериалу «Звездный крейсер Галактика», в котором он сыграл одну из главных ролей — капитана Аполло.

Также он играл в сериалах «Она написала убийство», «Спасатели Малибу», «Лодка любви», «Секретный агент МакГайвер» и «Санта-Барбаре».

В последнем Хэтч сыграл Стивена Слейда (персонаж фигурировал в шестом сезоне, который вышел на экраны в 1989-1990 годах).