В Азербайджане готовятся к сборке Ан-178

В стране уже строятся модули и помещения, где будет развернуто производство

Сборка транспортных самолетов Ан-178 в Азербайджане может начаться в течение двух-трех лет. «Ориентировочно сборка самолетов начнется в Азербайджане в 2018–2019 годах», – сообщил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко, передает Интерфакс.

Он напомнил, что ранее Украина и Азербайджан заключили контракт на производство десяти Ан-178.

«Мы со своей стороны готовим два самолета для продажи, остальные восемь будут собираться в Азербайджане. В течение ближайших трех-четырех лет должен заработать цикл сборки самолетов в Азербайджане», – добавил дипломат. По его словам, «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) уже строят модули и помещения, где будет развернута сборка.

В мае 2015 года между ГП «Антонов» и азербайджанской Silk Way Airlines был заключен контракт на сборку в Украине и поставку азербайджанской компании десяти транспортных Ан-178. Поставка первых двух самолетов согласно условиям контракта должна быть обеспечена к концу 2018 года, поставка еще восьми машин – по согласованию сторон.

Ан-178 создан на замену Ан-12. Премьерный показ нового транспортника прошел на Le Bourget-2015 (Париж), а также на региональной Dubai Air Show-2015 (ОАЭ). На международной ILA Berlin Air Show-2016 (Германия) в июне состоялся успешный дебют самолета в летной программе выставки.