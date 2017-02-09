В Турции задержали террористов, у которых было 24 пояса смертника

По данным властей, террористы готовили сенсационную атаку на территории Турции

На юго-востоке Турции полиция города Газиантеп задержала четырех боевиков террористической группировки «Исламское государство». У задержанных изъяты 150 килограммов взрывчатки и 24 пояса смертника. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Была получена информация о том, что ИГ планирует на территории Турции сенсационную атаку, к которой готовятся боевики, переброшенные из Сирии. В связи с этим были задержаны четыре подозреваемых, один из которых находится в розыске. У них изъяты 24 пояса смертника, 150 килограммов взрывчатки, два автомата Калашникова, 19 мобильных телефонов со встроенной системой дистанционного управления взрывами, 21 часовой механизм для бомб, 20 взрывателей для смертников, а также другое оружие и материалы для совершения терактов», — сообщил представитель пресс-службы администрации провинции Газиантеп.

Ранее «Комментарии" писали о том, что задержан подозреваемый в причастности к теракту на железной дороге в Индии.