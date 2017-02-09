Танзания потребует от Германии заплатить за грехи столетней давности

Речь идет о репарацияях за преступления, совершенные в эпоху колониализма

Правительство Танзании обдумывает юридические действия с целью заставить Германию выплатить репарации за преступления, совершенные в эпоху колониализма более ста лет тому назад. Об этом пишет сайт новостной службы ABC News со ссылкой на АР и Хусейна Мвиньи, министра обороны этой восточно-африканской страны.

Министр напоминает, что десятки тысяч жителей Танзании были убиты, замучены и погибли от голода во время подавления восстаний, осуществляемого немецкими войсками в период с 1890 по 1919 год, когда Танганьика была германской колонией.

Мвиньи отметил, что аналогичные шаги уже предприняли Кения и Намибия, которые требуют репараций от правительств Германии и Великобритании. Немецкое посольство в Танзании пока не комментирует эту информацию. Между тем в январе этого года Германия выразила готовность заплатить компенсацию другой своей бывшей колонии. Намибии, за убийство 65 тыс. человек, совершенное в оккупации, которое историки называют первым геноцидом XX века.

В 2013 году британское правительство выразило «искреннее сожаление» в связи с пытками, которые проводились в отношении кенийский повстанцев, сражавшихся против колонизаторов в 50-е и 60-е годы, и выплатило 21,5 млн. долларов 5200 кенийцам, пострадавшим в результате этой политики.