В России предлагают давать детям двойные фамилии

Эта инициатива будет рассмотрена вместе с законопроектом о запрете нелепых имен
В Госдуме РФ предложили поправку к закону об актах гражданского состояния, позволяющую давать двойную фамилию ребенку, родители которого носят разные фамилии. Соответствующую поправку планируется рассмотреть во втором чтении законопроекта о запрете давать детям нелепые имена.
Один из авторов инициативы сообщил, что в соответствии с поправкой фамилия ребенка может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных дефисом. В настоящее время ребенок может носить двойную фамилию, только если она есть хотя бы у одного из родителей.
По мнению депутатов, такая поправка поможет исключить семейные конфликты относительно фамилии ребенка, а также уравновесит закон, запрещающий необычные имена, передает РБК.
Следует отметить, что в последнее время в России родители пытаются назвать своих детей как можно более необычными именами. Среди них Сталин, Люцифер, Автобусная остановка №16, а также БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).
Фото: chelnovosti.ru
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