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В России предлагают давать детям двойные фамилии

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Пока российские законодатели не приняли закон об эксклюзивных, родители продолжают называть своих чад Космосами, Океанами, Господинами, Будда-Александрами, Алисами-

Эта инициатива будет рассмотрена вместе с законопроектом о запрете нелепых имен

В Госдуме РФ предложили поправку к закону об актах гражданского состояния, позволяющую давать двойную фамилию ребенку, родители которого носят разные фамилии. Соответствующую поправку планируется рассмотреть во втором чтении законопроекта о запрете давать детям нелепые имена.

Один из авторов инициативы сообщил, что в соответствии с поправкой фамилия ребенка может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных дефисом. В настоящее время ребенок может носить двойную фамилию, только если она есть хотя бы у одного из родителей.

По мнению депутатов, такая поправка поможет исключить семейные конфликты относительно фамилии ребенка, а также уравновесит закон, запрещающий необычные имена, передает РБК.

Следует отметить, что в последнее время в России родители пытаются назвать своих детей как можно более необычными именами. Среди них Сталин, Люцифер, Автобусная остановка №16, а также БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).

Фото: chelnovosti.ru

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Теги: Госдума, имена, Россия, фамилии

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