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На книжной ярмарке в Минске выставили антиукраинские издания

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На книжной выставке в Минске презентовали книги о Новороссии, Гиви и Мотороле

В 24-й Международной книжной выставке-ярмарке участвует 31 страна

На минской Международной книжной ярмарке российские издательства выставили на свои стенды книги авторов из РФ о «подвигах» боевиков на Донбассе.

В частности, российское издательство «Книжный мир» представило книги «Рыцари Новороссии. Хроники Корреспондента легендарного Моторолы» Геннадия Дубового, «Донбасс: от Славянска до Дебальцево» Михаила Поликарпова, «Куклы и кукловоды. Украинские катастрофы», автор Эль Мюрид.

Также были выставлены книги покойного Олеся Бузины – «Вурдалак Тарас Шевченко», «Союз плуга и трезуба: как придумали Украину».

После жалоб посетителей эту литературу убрали, заверили организаторы выставки.

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Теги: выставка, Донбасс, книги, Минск, ярмарка

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