У берегов Таиланда нашли мусорный остров

Плавучая свалка растянулась на 10 км, первыми ее обнаружили рыбаки

Скопление бытового мусора длиной около 10 км обнаружено рыбаками в море у берегов Таиланда в четырех милях от популярного среди дайверов острова Талу, недалеко от курортных зон провинции Прачуаб Кирикхан.Об этом пишут местные СМИ.

Капитан рыболовного траулера сфотографировал мусорный остров на свой смартфон и распространил фото в социальных сетях. Национальные СМИ Таиланда опубликовали новость о постепенно приближающейся к острову Талу и курортам Хуа Хин и Ча-Ам плавучей свалке.

Рыбаки и военные, которые уже провели воздушную разведку над плавучей свалкой, говорят, что основную массу мусора составляют пластиковые пакеты и другие бытовые изделия из пластика.

ВМС совместно с морской полицией и администрацией прибрежных провинций готовят операцию по выемке мусора из воды и его уничтожению. Происхождение «мусорного острова» пока не выяснено, ведется расследованиеt.

В Таиланде остро стоит проблема утилизации мусора. Эксперты считают, что мусор, скопившийся в одном из районов побережья южного Таиланда, мог быть смыт в море во время сильного и разрушительного наводнения в первой половине января текущего года.

Ранее «Комментарии" писали о том, что под Парижем взорвалась дробильная установка на мусороперерабатывающем заводе.