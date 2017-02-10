Папа Римский намекнул Трампу, что нужно строить мосты, а не стены

В еженедельном обращении Папы Римского улавливался ответ президенту США
Во время своего еженедельного обращения в Ватикане Папа Римский Франциск завуалировано упрекнул президента США Дональда Трампа за его план построить стену на границе с Мексикой и призвал строить мосты, а не стены. Об этом сообщает Independent.
Понтифик прямо не упомянул ни имени Трампа, ни его плана построить стену на границе с Мексикой, но в тексте его обращения улавливался ответ на миграционные указы американского президента.
«В социальном и гражданском контексте я призываю не возводить стены, а строить мосты. Не отвечать на зло злом. Побеждать зло добром, оскорбления - прощением. Христианин никогда не скажет: «Вы заплатите за это». Это не христианский жест», - отметил Папа Римский Франциск.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Апелляционный суд не восстановил миграционный указ Трампа.
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Теги: Мексика, мигранты, обращение, ответ, Папа Римский Франциск, США, Трамп
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