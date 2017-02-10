Пассажир самолета открыл запасной выход прямо перед взлетом

Инцидент произошел сегодня утром в аэропорту Мумбая
Пассажир индийской бюджетной авиакомпании IndiGo открыл дверь аварийного выхода прямо перед взлетом авиалайнера. Самолет должен был лететь из Мумбая в Чандигарх. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Мужчина даже успел спустить в открытунадувной трап для эвакуации.
В результате ЧП пострадал сосед хулигана получил ушибы.
Хулигана сняли с рейса и передали службе безопасности аэропорта и сотрудникам полицейского подразделения. В результате мужчину обвинили в серьезном нарушении правил безопасности.
Известно, что на борту самолета находилось 176 пассажиров, а вылет из-за инцидента задержался на два часа.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Турции самолет врезался в автобус с пассажирами.
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Теги: безопасность, Индия, самолет, ЧП
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