В Иране рухнула стена строящейся станции метро

После ЧП двоих рабочих считали пропавшими без вести, но позже выяснилось, что они получили смертельные травмы
В Иране в городе Кум обвалилась стена на строящейся станции метро. В результате ЧП погибли два человека. Об этом сообщают местные СМИ.
Сообщается, что инцидент произошел еще в четверг. После этого двух рабочих считали пропавшими без вести. Сейчас их смерть подтвердили. Еще шесть человек получили травмы.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в парижском метро прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие.
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Теги: Иран, метро, несчастный случай, стена
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