В Иране рухнула стена строящейся станции метро

После ЧП двоих рабочих считали пропавшими без вести, но позже выяснилось, что они получили смертельные травмы

В Иране в городе Кум обвалилась стена на строящейся станции метро. В результате ЧП погибли два человека. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел еще в четверг. После этого двух рабочих считали пропавшими без вести. Сейчас их смерть подтвердили. Еще шесть человек получили травмы.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в парижском метро прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие.