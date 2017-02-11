Россия назвала сроки открытия железной дороги в обход Украины

Сейчас идет сооружение земляного полотна, путепроводов, мостов и эстакад, дорога готова пока что на 50%

Железнодорожная линия Журавка - Миллерово в обход территории Украины уже готова на 50%. Об этом говорится в сообщении компании «Российские железные дороги» (РЖД).

По информации компании, движение поездов планируется открыть осенью 2017 года.

«Эксплуатационная длина участка составит 137,5 километра, а развернутая длина пути — 294 километра. В настоящее время идет сооружение земляного полотна, путепроводов, мостов и эстакад, ведется укладка верхнего строения пути, строительство тяговых подстанций. Продолжаются работы по выносу инженерных коммуникаций сторонних организаций, в том числе газопроводов», - говорится в сообщении.

Как сообщали «Комментарии», строительство двухпутной электрифицированной железной линии на участке Журавка - Миллерово началось после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Новая железная дорога позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.