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Трамп анонсировал новый миграционный указ

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Дональд Трамп

По словам Трампа, правки в законе будут незначительные 

Вскоре президент США Дональд Трамп планирует выдать новый миграционный указ. Это может произойти после того, как апелляционный суд в Сан-Франциско признал законным временное приостановление первого указа о запрете на въезд в страну граждан 7 преимущественно мусульманских государств

По словам Трампа, он от борьбы за разблокировку первого документа он не отказывается. 

«К сожалению, в законодательном плане это требует времени... Но мы победим. У нас также есть большое количество других вариантов. В частности, в понедельник зарегистрировать новый указ», - заявил Трамп. 

На вопрос о том, будут ли внесены в обновленный указ какие-то изменения, Трамп отметил «Незначительные». 

Как сообщали «Комментарии, команда юристов Белого дома работает над тем, чтобы внести коррективы в первый указ Трампа, что бы позволило преодолеть законодательные барьеры. Работа началась за несколько дней до вынесения апелляционным судом в Сан-Франциско постановления относительно первого указа. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отметил, что «рассматриваются все опции», включая обращение в Верховный суд США. 

Напомним, указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 28 января. 

Ранее сообщалось о том, что для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введена 90-дневная запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также приостановлено на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.

Напомним, США могут вскоре начать спрашивать у тех, кто въезжает в страну, пароли к их социальных сетей с целью усилить контроль за теми, кто прибывает.

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Источник: «NBC News»

Теги: Дональд Трамп, закон, миграционная политика, США

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