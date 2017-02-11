Трамп анонсировал новый миграционный указ

По словам Трампа, правки в законе будут незначительные

Вскоре президент США Дональд Трамп планирует выдать новый миграционный указ. Это может произойти после того, как апелляционный суд в Сан-Франциско признал законным временное приостановление первого указа о запрете на въезд в страну граждан 7 преимущественно мусульманских государств

По словам Трампа, он от борьбы за разблокировку первого документа он не отказывается.

«К сожалению, в законодательном плане это требует времени... Но мы победим. У нас также есть большое количество других вариантов. В частности, в понедельник зарегистрировать новый указ», - заявил Трамп.

На вопрос о том, будут ли внесены в обновленный указ какие-то изменения, Трамп отметил «Незначительные».

Как сообщали «Комментарии, команда юристов Белого дома работает над тем, чтобы внести коррективы в первый указ Трампа, что бы позволило преодолеть законодательные барьеры. Работа началась за несколько дней до вынесения апелляционным судом в Сан-Франциско постановления относительно первого указа. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отметил, что «рассматриваются все опции», включая обращение в Верховный суд США.

Напомним, указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 28 января.

Ранее сообщалось о том, что для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введена 90-дневная запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также приостановлено на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.

Напомним, США могут вскоре начать спрашивать у тех, кто въезжает в страну, пароли к их социальных сетей с целью усилить контроль за теми, кто прибывает.