Премьер-министр Польши попала в ДТП, обнародованы фото

После столкновения с легковым автомобилем Fiat, лиммузин с премьер-министром въехал в дерево

Вчера вечером в городе Освенцим, вблизи Кракова польский премьер Беата Шидло попала в ДТП.

В одну из машин кортежа премьер-министра врезался автомобиль, который передвигался по второстепенной дороге. После этого он столкнулся лимузином Шидлов.

Сообщается, что политик получила небольшие повреждения и на вертолете была направлена в больницу Варшавы, за 350 км от места аварии для обследования.

«Госпожа премьер сейчас проходит базовое обследование в одной из больниц Малопольского воеводства», - сообщил представитель воеводского управления полиции в Кракове инспектор Себастьян Глен.

"21-летний водитель был допрошен. Он услышал обвинения в нанесении телесных повреждений из-за ДТП. За это правонарушение ему грозит до трех лет тюрьмы», - сказал официальный представитель местной полиции.

Фото: AP Photo