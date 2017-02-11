Премьер-министр Польши попала в ДТП, обнародованы фото

После столкновения с легковым автомобилем Fiat, лиммузин с премьер-министром въехал в дерево
Вчера вечером в городе Освенцим, вблизи Кракова польский премьер Беата Шидло попала в ДТП.
В одну из машин кортежа премьер-министра врезался автомобиль, который передвигался по второстепенной дороге. После этого он столкнулся лимузином Шидлов.
Сообщается, что политик получила небольшие повреждения и на вертолете была направлена в больницу Варшавы, за 350 км от места аварии для обследования.
«Госпожа премьер сейчас проходит базовое обследование в одной из больниц Малопольского воеводства», - сообщил представитель воеводского управления полиции в Кракове инспектор Себастьян Глен.
"21-летний водитель был допрошен. Он услышал обвинения в нанесении телесных повреждений из-за ДТП. За это правонарушение ему грозит до трех лет тюрьмы», - сказал официальный представитель местной полиции.
Фото: AP Photo
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Источник: «Польское радио»,
Теги: авария, дтп, польша, премьер-министр
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