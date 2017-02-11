Американский телеканал случайно заснял «Йетти» (видео)

Во время прямого эфира в кадре появился неожиданный персонаж

Журналистка телеканала телеканалу 22 News американского города Спрингфилд рассказывала о снежной стихии, которая накрыла, как внезапно в кадре оказалось неизвестное существо.

На время оператор на время отвел камеру, чтобы показать зрителям, как занесло проезжую часть, а когда вновь навел фокус на ведущую прогноза погоды, «Йетти» уже скрылся.

Отметим, что в образе «Йетти был человек, который был переодет в костюм.

«Вы никогда не можете предугадать, что может произойти во время прямой трансляции!» — прокомментировал пользователи канала.