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Политики в США наперебой пытаются попасть в телешоу, которые смотрит Трамп

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Дональд Трамп регулярно смотрит передачи, которые ему в том числе категорически не нравятся

Таким образом они надеются получить «благословение», одобрение или поддержку президента

Американские политики борются друг с другом за то, чтобы попасть в новостные телепрограммы, которые регулярно смотрит президент США Дональд Трамп, пишет издание Politico.

«К нам намного больше интереса, чем до 20 января (день инаугурации Трампа). Многие члены конгресса направляются на шоу, которые он смотрит, когда они вносят новые законопроекты, к которым хотят привлечь его внимание или внимание коллег», – передает РИА Новости слова продюсера одной из передач.

По его словам, политики таким образом пытаются получить «благословение», одобрение или поддержку президента, так как знают, какие именно программы смотрит Трамп.

Еще один собеседник издания, неназванный советник республиканцев, заявил, что своим клиентам рекомендует чаще появляться в телешоу, которые интересны Трампу. Таким образом они могут оказывать влияние на президента, который зависим от ряда телепрограмм.

«Это не ново, конечно, вы всегда стараетесь добыть освещение в СМИ для своих клиентов, чтобы повлиять на обсуждение вопроса. Ново то, насколько президент находится под влиянием СМИ и конкретных немногочисленных телешоу и печатных изданий», – сказал советник.

Отмечается, что Трамп регулярно комментирует передачи каналов Fox News и CNN, цитирует газеты New York Times, Washington Post и Washington Times. Fox News он хвалит, а CNN и New York Times – объекты его критики.

Видимо, Трамп регулярно смотрит передачи, которые ему в том числе категорически не нравятся – «Субботний вечер в прямом эфире» на NBC.

Предыдущий президент США Барак Обама, напротив, редко смотрел новости по телевизору, предпочитая спортивный канал ESPN.

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Теги: законопроект, президент, США, телешоу, Трамп

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