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В Туркмении сегодня проходят президентские выборы

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На высший пост в стране претендуют девять кандидатов, включая действующего президента

Эксперты прогнозируют, что глава государства Гурбангулы Бердымухамедов получит подавляющее большинство голосов

В Туркмении в воскресенье, 12 февраля, проходят очередные президентские выборы. На высший пост в стране претендуют девять кандидатов, включая действующего президента – 59-летнего Гурбангулы Бердымухамедова. Его выдвинула Демократическая партия Туркмении. Своих кандидатов также выдвинули две другие партии, существующие в стране, а также инициативные группы жителей, сообщает DW.

Минимальный порог явки на президентских выборах в Туркмении отсутствует. Победителем будет объявлен тот кандидат, который наберет простое большинство голосов. Эксперты сходятся на том, что за Бердымухамедова проголосует подавляющее большинство жителей, а другие кандидаты выступают лишь как статисты.

В стране открыты свыше 2500 избирательных участков, еще 39 будут работать за пределами страны. В голосовании могут принять участие более трех миллионов человек. Сообщается, что на выборах будет присутствовать 151 международный наблюдатель, среди которых 73 будут направлены странами СНГ. Помимо этого на выборах ожидаются представители ООН и ОБСЕ. Правозащитники еще перед голосованием призывали не признавать выборы легитимными.

В 2012 году в выборах приняли участие более 96% жителей Туркмении, имеющих право голоса. Тогда за Бердымухамедова проголосовали 97,14% избирателей. Пятью годами ранее его победа была чуть менее убедительной – 89,23%. Следующие выборы запланированы на 2024 год. В сентябре 2016 года в Туркменистане изменили конституцию, увеличив срок президентских полномочий с 5 до 7 лет.

Фото: © Радио «Азатлык»

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Теги: выборы, Гурбангулы Бердымухамедов, кандидат, Туркмения

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