Власти Перу объявили денежную награду за поимку экс-президента

Алехандро Толедо подозревают в получении взяток, общий размер которых достигает $20 млн.
Власти Перу объявили награду в размере $30 тыс. за информацию, которая поможет им задержать бывшего президента страны Алехандро Толедо, объявленного в международный розыск по обвинению в коррупции, передает Associated Press.
Для более оперативного задержания Толедо правительство Перу запросило помощь Интерпола, через который разослали призыв к 190 странам мира. Также называлась сумма в 100 тыс. долларов, которую власти готовы были заплатить за сведения об экс-президенте.
Руководство Перу предполагает, что Толедо может попытаться укрыться в Израиле. Вашингтон и Тель-Авив уже получили от перуанских властей просьбу помочь в розыске. По некоторым данным, Толедо также может укрываться во Франции.
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Теги: Интерпол, награда, президент, Перу, Алехандро Толедо
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