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Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым президентом ФРГ

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Ангела Меркель поздравляет Франка-Вальтера Штайнмайера

Он набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре

Сегодня, 12 февраля, новым 12-м по счету президентом Германии избран экс-глава МИД 61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает DW. Он был единым кандидатом от блока ХДС/ХСС и СДПГ и набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре.

В поддержку социал-демократа в Федеральном собрании высказался 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 воздержались. В голосовании приняли участие 1239 человек.

Официально победивший на выборах кандидат является президентом с того момента, как он согласился с результатами голосования в федеральном собрании. На 19 марта запланирована церемония его инаугурации. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука.

Франк-Вальтер Штайнмайер родился 5 января 1956 года в городе Детмольде в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Он – выходец из рабочей семьи. Карьера политика началась в команде Герхарда Шрёдера.

С 2005 года занимал пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС-СДПГ. В 2007 года вступил в должность вице-канцлера ФРГ, был также лидером фракции СДПГ в бундестаге. После парламентских выборов 2013 года вновь возглавлял министерство иностранных дел ФРГ.

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Теги: Германия, президент, ФРГ, Франк-Вальтер Штайнмайер

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