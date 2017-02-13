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В Беларуси заработал безвизовый въезд для граждан 80 стран

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Обязательным условием является прибытие через Национальный аэропорт Минск.

Ограничений на количество поездок в Беларусь для иностранцев после введения пятидневного безвизового режима нет

В воскресенье, 12 февраля, в Беларуси начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, сообщает БЕЛТА. Приехать в Беларусь без визы смогут граждане 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

Обязательным условием является прибытие через Национальный аэропорт Минск. Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси. Безвизовое пребывание в Беларуси в течение пяти суток не потребует от иностранцев соблюдения дополнительных формальностей – им не нужно будет регистрироваться в органах внутренних дел. Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 5 дней.

Безвизовый въезд иностранцев в Беларусь не распространяется на прибывающих из российских аэропортов, а также собирающихся вылететь в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется). 

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Теги: безвизовый режим, Беларусь, иностранцы, Минск, паспорт

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