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В Британии похищены древние фолианты да Винчи и Коперника

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Заказчик этого похищения – коллекционер, считают эксперты

Все украденные издания могут составить фантастическую коллекцию

Группа грабителей проникла в оборудованное датчиками движения хранилище в Британии и похитила более 160 редких книг 15–16-го веков на общую сумму 2 млн. фунтов стерлингов, в том числе издание 1543 года Николая Коперника, книги Ньютона, Галилея, Леонардо да Винчи, Данте.

Как уточняет издание, трое грабителей забрались на крышу здания, просверлили отверстия в окнах из усиленного стеклопластика и спустились вниз на 12-метровых веревках, передает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.

По данным источников издания, книги должны были провести на специальном складе недалеко от аэропорта Хитроу «всего несколько часов», груз готовился к отправке в США.

«Их невозможно будет продать ни одному из добросовестных дилеров или аукционных домов… За всем этим стоит коллекционер», – сообщил осведомленный источник.

По его словам, книги принадлежали трем разным дилерам, и все украденные издания «могут составить фантастическую коллекцию».

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Теги: издание, коллекция, Коперник, похищение, фолиант

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