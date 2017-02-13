УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Американцы сняли штаны и потребовали декларацию президента (видео)

0

Трамп отказался предоставлять свою налоговую декларацию

Сотни людей вышли на акцию протеста в Чикаго, чтобы вынудить Трампа обнародовать налоговую декларацию

В Чикаго напротив принадлежащего президенту США Дональду Трампу отеля собрались сотни недовольных его политикой людей для того, что одновременно снять штаны и таким образом потребовать от главы государства опубликовать его налоговую декларацию. Американцы хотят, чтобы сведения о финансах президента стали достоянием общественности.

Известно, что во время  предвыборной кампании миллиардер заявил о том, что декларация находится у аудиторов, и отказался назвать сумму уплачиваемых им налогов. Таким образом он нарушил давнюю традицию для претендентов на пост президента Соединенных Штатов. По мнению противников Трампа, он мог пользоваться многочисленными льготами для состоятельных бизнесменов и почти не платить федеральные налоги.

Ранее "Комментарии" писали о том, что WikiLeaks начал охоту на налоговые отчеты Трампа.

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: акция протеста, декларация, доходы, Трамп, Чикаго

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Министр МВД Аваков показал свои доходы

Министр МВД Аваков показал свои доходы

"> Украинцев вынудят платить налоги с расходов

Украинцев вынудят платить налоги с расходов

"> Трамп не покажет свою налоговую декларацию

Трамп не покажет свою налоговую декларацию

"> Порошенко задекларировал еще 1,9 млн. гривен

Порошенко задекларировал еще 1,9 млн. гривен

Новости партнеров

Вкладникам збанкрутілих банків повертатимуть гроші за новою системою
1446458024_bankХороша новина для вкладників збанкрутілих банків. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запускає тестову програму, до якої наразі залучено сім банків: «Правекс-Банк», «Альфа-Банк»,
Чубаров: Конфлікт на Чонгарі між активістами та військовослужбовцями вичерпано
108950Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що інцидент між військовим командуванням «Півдня» та кримськотатарською громадською організацією «Аскер», що стався поблизу пропускного

Последние новости

15:25

Безумные рукопожатия Трампа покорили интернет (видео)

15:19

Мяч финала Лиги чемпионов будет с драконом

15:10

Шампанское полезно для здоровья – ученые

15:10

В Альпах снежная лавина накрыла людей в зоне внетрассового катания

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

В центре Одессы прохожие задержали и передали полиции грабителя

В центре Одессы прохожие задержали и передали полиции грабителя »

Запорожье

В Запорожской области водитель-лихач получил по заслугам

В Запорожской области водитель-лихач получил по заслугам »

Харьков

В Харькове пьяная няня уронила грудного ребенка

В Харькове пьяная няня уронила грудного ребенка »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.