Американцы сняли штаны и потребовали декларацию президента (видео)

Сотни людей вышли на акцию протеста в Чикаго, чтобы вынудить Трампа обнародовать налоговую декларацию

В Чикаго напротив принадлежащего президенту США Дональду Трампу отеля собрались сотни недовольных его политикой людей для того, что одновременно снять штаны и таким образом потребовать от главы государства опубликовать его налоговую декларацию. Американцы хотят, чтобы сведения о финансах президента стали достоянием общественности.

Известно, что во время предвыборной кампании миллиардер заявил о том, что декларация находится у аудиторов, и отказался назвать сумму уплачиваемых им налогов. Таким образом он нарушил давнюю традицию для претендентов на пост президента Соединенных Штатов. По мнению противников Трампа, он мог пользоваться многочисленными льготами для состоятельных бизнесменов и почти не платить федеральные налоги.

Ранее "Комментарии" писали о том, что WikiLeaks начал охоту на налоговые отчеты Трампа.