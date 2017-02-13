Безумные рукопожатия Трампа покорили интернет (видео)

Странная хватка президента США возмутила пользователей соцсетей

Президент США Дональд Трамп провел первую встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, во время которой состоялось традиционное рукопожатие которое длилось 19 секунд.

При рукопожатии Трамп несколько раз резко одергивал премьер-министра Японии, пользователи соцсетей обратили внимание на странное выражение лица японского чиновника.