Шансы Ле Пен стать президентом растут

Лидер «Национального фронта» в случае победы на выборах станет настоящим «политическим землетрясением» для Европы
Шансы лидера партии «Национальный фронт», кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен на победу в выборах возрастают, однако все еще недостаточны для триумфа, свидетельствуют данные опроса компании OpinionWay, обнародованного в понедельник.
По этим данным, Ле Пен по-прежнему является фаворитом первого тура выборов: она наберет 26% голосов. На втором месте идет бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон – 22% голосов. Замыкает тройку лидеров с отрывом в 1% экс-премьер Франции Франсуа Фийон (21%).
Во втором туре выборов победу прочат Макрону – за него проголосуют 63% избирателей против 37% за Ле Пен. В то же время если соперником лидера Нацфронта станет Фийон, он тоже одержит победу с 58% голосов против 42% за Ле Пен.
Опрос проводился 10–12 февраля среди 1590 жителей Франции в возрасте от 18 лет, внесенных в список избирателей.
Опубликованный 9 февраля опрос этой же компании тоже предрекал Ле Пен победу в первом туре выборов, однако тогда распределение сил выглядело иначе. За лидера Нацфронта были готовы голосовать 24% избирателей, еще 21% поддерживал Макрона, а за Фийона выступали 20% избирателей. Во втором туре Ле Пен прочили поражение от любого кандидата: 35% против 65% в случае с Макроном и 40% против 60 – с Фийоном.
Напомним, что выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
Фото: EPA
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