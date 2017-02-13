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В Румынии проведут референдум на тему коррупции

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Недавние поправки в Уголовный кодекс Румынии о смягчении наказания за коррупцию вызвали массовые протесты в стране

Народ попросят высказаться по вопросу борьбы с коррупцией и обеспечения неподкупности на публичных должностях

Парламент Румынии дал положительное заключение на предложение президента страны Клауса Йоханниса по проведению национального консультативного референдума для продолжения борьбы с коррупцией в стране, сообщили местные СМИ.

Как передает агентство Agerpres, «парламент одобрил запрос президента Клауса Йоханниса по инициированию национального референдума для продолжения борьбы с коррупцией в стране, решение принято единогласно».

«Президент предлагает попросить народ «высказать путем референдума суверенную волю по следующей проблеме, представляющей национальный интерес: продолжение борьбы с коррупцией и обеспечение неподкупности на публичных должностях», – говорится в тексте документа, опубликованного на сайте парламента.

Некоторые депутаты и сенаторы законодательного органа возмутились постановкой вопроса президента Румынии, так как, по их мнению, затрагиваются очевидные вещи. Глава юридической комиссии, представитель Социал-демократической партии Николае Щербан отметил, что хотя поддерживает данное предложение президента, он не видит смысла в проведении референдума. По его мнению, каждый человек скажет, что выступает за продолжение борьбы с коррупцией и обеспечение неподкупности чиновников.

Оппозиция напомнила коалиционному большинству недавние поправки в Уголовный кодекс Румынии, которые всколыхнули общественность. По мнению представителей оппозиции, волнения в обществе стали следствием действий властей.

Антиправительственные митинги в последнее время проходят по всей Румынии, несмотря на то что 5 февраля кабмин отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых в стране и начались массовые волнения. Поправки могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Пресса называла акции протеста самыми масштабными за последние 25 лет.

Фото: Reuters

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Теги: коррупция, протесты, референдум, Румыния

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