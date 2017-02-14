Ушел из жизни последний пилот авиаполка «Нормандия-Неман»

Последнему пилоту легендарного авиаполка было 97 лет

Во Франции на 98-м году жизни скончался последний пилот легендарного авиаполка «Нормандия-Неман» Гаэль Табюре. Об этом пишет РИА «Новости».

«Он был последним из оставшихся в живых летчиков «Нормандии-Неман», в которой числились 99 пилотов, из них 42 погибли», — приводит издание слова автора книги об истории эскадрильи Рене Годар.

Ветерана Второй Мировой похоронят 22 февраля в Канне, на Лазурном побережье Франции, где он проживал в последние годы.

Известно, что Табюре записался добровольцем в авиаполк в январе 1944 года. В апреле присоединился к третьей эскадрилье в звании аспиранта, после серии тренировочных полетов в первом боевом вылете в июне сбил немецкий Фокке-Вульф FW-190. Всего на счету француза шесть воздушных побед: два самолета он сбил лично, еще четыре — в группе боевых товарищей.

После войны Табюре долго оставался в составе авиаполка, руководил боевыми операциями «Нормандии-Неман» в Индокитайской войне. В отставку вышел в 1963 году в звании полковника.

Командор французского ордена Почетного легиона, Табюре был также награжден Военным Крестом, орденом Красной Звезды, орден Отечественной войны 1-й степени, орденом Красного Знамени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медалью «За взятие Кенигсберга».

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